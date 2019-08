Crash toestel Emiliano Sala mogelijk door koolmonoxidevergiftiging

VIDEO Ouders Nora eisen extra onderzoek: ‘Misschien heeft kidnapper haar naakt in jungle gedumpt’

15:38 De ouders van de Britse tiener Nora Quorin (15), die gisteren na een vermissing van tien dagen levenloos werd aangetroffen in een vrijwel ontoegankelijk moerasgebied in de buurt van een resort in Maleisië, eisen een vervolgonderzoek door de politie. Ze vinden het vreemd dat de locatie waar Nora's lichaam gevonden werd, eerder zonder resultaat uitgebreid is doorzocht. ,,Kan het zijn dat een mogelijke kidnapper haar lichaam later in de jungle heeft gedumpt’’, vragen de nabestaanden zich wanhopig af.