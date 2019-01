‘Cultureel misverstand’: Duitse ophef om vuurwerk met opdruk adelaar en swastika

In Duitsland heeft een hakenkruis op de verpakking van Chinees vuurwerk voor ophef gezorgd. Een koper had op de onderkant van een vuurfontein een afbeelding ontdekt die verdacht veel leek op een gespiegeld hakenkruis met rijksadelaar en zette de foto's op Facebook.

‘WTF?!’, zette Dominik Dicken bij een aantal foto's op Facebook afgelopen dinsdag. Op de onderkant van een stuk vuurwerk met de kernachtige naam ‘Hell Magic’, dat hij gekocht had om het nieuwe jaar in de luiden, stond een gestileerde adelaar met een hakenkruis in zijn klauwen.



,,Kan iemand mij bij Weco uitleggen wat die swastika hier doet?’’, richtte hij zich tot leverancier van het stuk siervuurwerk. Importeur Weco, een grote speler op de Europese markt, heeft beloofd opheldering te verschaffen om herhaling te voorkomen.

Niet met opzet gebeurd

Een woordvoerder van Weco zegt dat de Chinese fabrikant van dit type vuurwerkpotten er jaarlijks vele miljoenen maakt. Er moet van de zijde van de fabrikant sprake zijn van een ‘cultureel misverstand’. ,,We hebben contact gehad met de Chinese maker en die verzekerd ons dat het niet met opzet is gebeurd.’’



Tegen de voorschriften in is in dit geval geen gebruik gemaakt van 'ongerept' papier. ,,Op de Chinese markt heerst al jaren schaarste'', luidde de verklaring. Daardoor zijn er verschillende soorten oud papier gebruikt, afkomstig van wisselende toeleveranciers.

Symbool van geluk

De zegsman van de vuurwerkimporteur roept in herinnering dat de swastika in veel Aziatische landen al eeuwenlang gebruikt wordt als gelukssymbool. Daarom is het uitgesloten dat de Chinese leverancier met het symbool naar het Duitse nationaalsocialisme heeft willen verwijzen.



,,Het symbool in kwestie is geen Nazi-swastika’’, verzekert Weco. ,,Helemaal omdat het de andere kant op wijst. De originele betekenis van het kruis is er een van geluk, zeker binnen boeddhistische kringen, en wordt in veel delen van de wereld gezien als een positief iets.’’

Rijksadelaar van Nazi's

Ontdekker Dicken werpt Weco nog tegen dat het kruis een hindoeïstische achtergrond mag hebben, maar dat hij nergens een swastika tegen is gekomen die wordt gedragen door een roofvogel die sterk lijkt op de rijksadelaars van de Nazi's.