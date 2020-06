Curaçao sluit centrum Willemstad na plunderingen en branden

Topman CrossFit verkoopt fitnessbe­drijf na omstreden teksten over George Floyd

24 juni Greg Glassman, de omstreden oprichter van fitnessbedrijf CrossFit, heeft zijn bedrijf verkocht. De stap volgt op het neerleggen van zijn functie als topman bij CrossFit. Glassman was in opspraak geraakt door discutabele uitlatingen over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, enkele weken geleden in Minneapolis.