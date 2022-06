Curaçao transporteert toch vijf dolfijnen naar Saudi-Arabië

Video Man (29) rijdt in op schoolklas in Berlijn: lerares (51) omgekomen, meerdere zwaargewon­den

In het centrum van de Duitse stad Berlijn is vanmorgen iemand met een voertuig ingereden op een schoolklas. Daarbij is volgens de brandweer zeker één dode gevallen. Minstens negen mensen raakten zwaargewond, zes van hen verkeren in kritieke toestand. Onder de gewonden is ook de bestuurder.

15:26