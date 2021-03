Dader bloedbad Atlanta aangeklaagd voor acht moorden: wilde seksverslaving ‘elimineren’

De 21-jarige Amerikaan die in de stad Atlanta acht mensen in een massagesalon en twee kuuroorden doodschoot, worstelde met een seksverslaving. Hij wilde zijn verleidingen ‘elimineren’ Hoewel zes slachtoffers Aziatische vrouwen zijn, had hij geen racistisch motief. Dat verklaarde de dader, Robert Aaron Long, bij de politie. Hij wordt aangeklaagd voor acht moorden.

Long opende dinsdagavond rond 22.00 uur eerst het vuur in een massagesalon in Cherokee County. Daar kwamen vier mensen om het leven, onder wie twee Aziatische vrouwen. Hij reed daarna naar twee spa’s in het noordoosten van Atlanta in de staat Georgia. Daar doodde hij nog eens vier vrouwen.



Volgens de autoriteiten was hij ook van plan in de aangrenzende staat Florida schietpartijen aan te richten. Hij werd na een achtervolging overmeesterd. De blanke Long heeft tijdens het politieverhoor bekend verantwoordelijk te zijn voor de schietpartijen.



,,Hij claimt dat zijn daad niet racistisch gemotiveerd is’', meldt de politie. De sheriff van Cherokee County, het district waar één van de drie schietincidenten plaatsvond, stelt echter dat het nog te vroeg is om vast te stellen wat Longs werkelijke motief is geweest.

Trouwe klant

Long heeft ook verklaard een seksverslaving te hebben. Hij was trouwe klant bij de massagesalon en de kuuroorden waar hij het bloedbad aanrichtte. ,,Hij wilde zijn verleidingen elimineren’', aldus de politie. Nieuwssite The Daily Beast traceerde een inactief Instagram-account van hem, met de tekst: ‘Pizza, geweren, drums, muziek, familie en God. Dit vat mijn leven min of meer samen. Het is een redelijk goed leven.’



Long haalde in 2017 zijn middelbare schooldiploma in Canton, ten noorden van Atlanta, en was lid van een Baptistenkerk. ,,We zijn diepbedroefd voor alle betrokkenen’', laat de kerk in een verklaring weten. ,,We rouwen om de slachtoffers en hun families, en we blijven voor hen bidden. Bovendien blijven we ook voor zijn familie bidden.’’

Angst

De schietpartijen zorgen voor angst in de Aziatische gemeenschap in de VS. Die zijn sinds de uitbraak van de coronapandemie geregeld het doelwit van racistische aanvallen en haatcampagnes. Het was de dodelijkste schietpartij in de Verenigde Staten sinds augustus 2019 en alweer de zesde dit jaar waarbij meerdere mensen omkwamen.



Vicepresident Kamala Harris noemde de schietpartijen tragisch en vertelde dat zij treurt om de doden, net als president Joe Biden. Ze benadrukte solidair te zijn met Aziatische Amerikanen die in toenemende mate te maken hebben met haatmisdrijven.

