Dader van brute moord op Britse studente (21) mag celstraf omzetten in taakstraf

De Ivoriaanse man die in 2008 werd veroordeeld voor de brute moord op de Britse studente Meredith Kercher, hoeft niet terug de gevangenis in. Vanwege goed gedrag kreeg de 33-jarige Rudy Guede van de Italiaanse rechtbank toestemming om de rest van zijn straf om te zetten in een taakstraf. Guede wordt als enige persoon verantwoordelijk gehouden voor de geruchtmakende moord op Kercher, nadat de Amerikaanse journaliste Amanda Knox in 2015 werd vrijgesproken van betrokkenheid.

De 21-jarige Meredith Kercher werd in 2007 in de Italiaanse stad Perugia seksueel misbruikt en vervolgens doodgestoken. Het slachtoffer was halfnaakt, had tientallen steekwonden en haar keel was doorgesneden. Amanda Knox en haar Italiaanse vriend Raffaele Sollecito werden aanvankelijk tot 26 en 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar werden later vrijgesproken. Ze hadden vier jaar onterecht vastgezeten.

De Ivoriaan Rudy Guede was uiteindelijk de enige die definitief is veroordeeld in de zaak. In een eerste rechtszaak kreeg de Ivoriaan dertig jaar cel. In hoger beroep was dat teruggebracht tot zestien jaar cel. Op het lichaam van de vermoorde studente werd dna gevonden van Guede, die op dat moment al een strafblad had. De Ivoriaan werd schuldig bevonden aan seksueel geweld en het neersteken van het slachtoffer.

Positieve indruk

In 2017 mocht de 33-jarige Guede vanwege goed gedrag de gevangenis verlaten om in een bibliotheek te werken, in de Italiaanse stad Viterbo. Daarna ging hij als vrijwilliger voor de katholieke liefdadigheidsinstelling Caritas aan de slag. De Italiaanse rechtbank constateert dat Guede een positieve indruk maakt en vindt het niet langer nodig hem langer op te sluiten. Een taakstraf is meer dan voldoende, vindt de rechter.

Volgens advocaat Fabrizio Ballarini geeft dit aan dat zijn cliënt op een goede manier is geïntegreerd in de samenleving. Guede zou zich volgens de raadsman bovendien ‘voorbeeldig hebben gedragen’. De beslissing van de rechtbank ziet Guede als een ‘mijlpaal’, zegt de advocaat tegen The Guardian. Volgens hem is de Ivoriaan vastberaden om zijn leven te beteren en zit hij momenteel in de afrondende fase van zijn master in historische wetenschappen aan de universiteit in Rome.

Verklaring Amanda Knox

Vorig jaar ging Amanda Knox tijdens een congres in Italië uitgebreid in op de moord op Kercher. ,,Op 1 november 2007 is een dief (Rudy Guede, red.) mijn appartement binnengedrongen. Hij heeft Meredith vermoord. Hij heeft DNA-sporen achtergelaten en is het land uit gevlucht. Ondanks dat veel mensen zijn naam hebben gehoord, concentreerden het OM, de politie en veel journalisten zich op mij.”

,,Journalisten vroegen om mijn arrestatie. Ze onderzochten mij terwijl de dief kon vluchten. Ze negeerden bewijzen en ooggetuigen. Ze schetsten mij als een sluw meisje, een psychopaat, een junk, een hoer. Ik was schuldig. Er is een onwaar en ongefundeerd verhaal gecreëerd dat de fantasie van de mensen op hol heeft gebracht.’’