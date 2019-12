Daders Duitse museumroof gebruikten hydraulisch breekijzer, mogelijk van brandweer

Het hydraulische gereedschap, veelgebruikt door reddingsdiensten voor het bevrijden van slachtoffers uit voertuigen, is zeer geliefd bij het inbrekersgilde in Duitsland. Dat ontvreemdde de afgelopen drie jaar maar liefst tien van deze apparaten, die zo’n 10.000 euro per stuk kosten, bij brandweerkorpsen in Berlijn. Het is onduidelijk of de dieven ze doorverkopen of zelf gebruiken.