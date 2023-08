Dagen nadat hond Cooper werd meegesleurd door kolkend water, is hij terecht: ‘We bleven hopen’

sloveniëEen lichtpuntje in alle rampspoed in het door noodweer geteisterde Slovenië. Cooper, de hond van Vlaamse vakantiegangers die vermist raakte toen een camping overstroomde, is terecht. De 1,5 jaar oude reu heeft het kolkende water overleefd. ‘Het is een wonder!’

Zaterdag vertelde de Belgische Anna tegen deze site over de angstige uren die ze beleefden toen ze vrijdagochtend vroeg van camping Menina in Rečica ob Savinji moesten vluchten voor het snel stijgende water. De Vlaamse, haar man en dochtertje konden niet op tijd wegkomen en stelden zich met nog twee andere gezinnen in veiligheid op een muurtje bij de ingang van de camping.

Ook hond Cooper stond aanvankelijk op het muurtje. Maar toen het te krap werd, raakte hij uit balans en viel hij in het water. Voor de ogen van zijn baasjes werd hij meegesleurd door de stroming. Het gezin werd uiteindelijk met een graafmachine van de muur gered.

Dochter Elena Lens, die niet mee was op vakantie in Slovenië, plaatste oproepen op sociale media. Het bericht op Facebook werd 20.000 keer gedeeld. Toen zondagochtend het waterpeil op en rond de camping was gezakt, heeft haar moeder de hele ochtend op de camping naar Cooper gezocht.

Volledig scherm De ravage op camping Menina in Rečica ob Savinji in Slovenië. © René Zwets

Te laat

,,Opeens werd ik gebeld door een Nederlands meisje’’, vertelt Elena. ,,Haar vriend zou Cooper gezien hebben tijdens het joggen. Mijn moeder is er onmiddellijk naartoe gegaan, maar ze was te laat. Ze heeft de hele dag lopen zoeken op de camping. Ondertussen bleven we tips krijgen.’’

Volledig scherm Hond Cooper met de brandweermannen die hem uiteindelijk vonden. © Privé

Schaafwond

Toen haar ouders opnieuw werden gebeld, bleek Cooper gevonden te zijn. De brandweer heeft hem uiteindelijk met speurhonden gevonden. Kort daarna werd de hond herenigd met zijn baasjes. ,,Hij is vermagerd, heeft een schaafwond aan zijn poot en is moe. Ik vermoed dat hij in shock is. We laten hem nu even rusten’’, vertelt moeder Anna vanuit Slovenië.

Ze is de lokale bevolking, hulpdiensten en de campingmedewerkers erg dankbaar. ,,Het is een wonder. We waren realistisch maar moesten ook hoop blijven houden. Anders zouden de vele helpers ook de moed verliezen. Wij zijn iedereen dankbaar die heeft helpen zoeken. Zonder onze dochter Elena, die de actie vanuit Portugal organiseerde, was dit ook niet gelukt. Het is zoals de brandweer zei: nu hebben we écht iedereen gered van camping Menina.’’

Volledig scherm Cooper met de dochter van het gezin. © Facebook/Camping Menina