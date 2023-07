Dagenlange zoektocht naar op Tasmanië vermiste Belgische toeriste levert niets op

Duizenden agenten jagen in Bolivia op voortvluch­ti­ge drugsbaron

In Bolivia voeren duizenden politieagenten een klopjacht uit op een cocaïnesmokkelaar uit Uruguay die op de vlucht is. De Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken Carlos Eduardo del Castillo zei zondag dat de politie tijdens de zoektocht een reeks invallen heeft gedaan in het departement Santa Cruz.