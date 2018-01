Dakloze 'held' van aanslag Manchester krijgt vier jaar cel

Parker kreeg na de bloedige aanslag bij de Manchester Arena de bijnaam Homeless Hero (Dakloze Held). Hij zou zich hebben ontfermd over gewonde slachtoffers. Sympathisanten doneerden vervolgens tienduizenden ponden om hem een beter te leven te bezorgen. Parker nam het geld in ontvangst van de man die de actie startte en zei dat hij niet als held gezien wilde worden. ,,Ik zou het zo weer doen. Mijn hart gaat uit naar alle families. Ik hoop dat wat ik die avond heb gezien, nooit meer iemand hoeft te overkomen. Ik kan alleen maar zeggen: heel erg bedankt'', aldus de dakloze man.



Later bleek dat de autoriteiten de man verdachten van diefstal. Op camerabeelden is te zien hoe hij de tas doorzoekt van een gewonde vrouw wier kleindochter was omgekomen bij de aanslag. Parker heeft via zijn advocaat excuses aangeboden voor zijn 'schandelijke gedrag'.



Parker kwam in het nieuws nadat hij een jong meisje hielp dat haar ouders was kwijtgeraakt, door haar in een T-shirt van Ariana Grande te wikkelen. Het meisje was ernstig gewond aan haar benen. Daarna ontfermde hij zich over een vrouw van rond de zestig jaar oud met ernstige verwondingen. Parker bleef bij haar, totdat de vrouw stierf in zijn armen.