Dansende Noord-Koreanen tijdens opmerkelijke openingsceremonie nieuwe stad

Slachtof­fers van Epstein willen dat prins Andrew getuigt

0:58 Vijf vrouwen die seksueel zijn misbruikt door Jeffrey Epstein willen dat prins Andrew getuigt over zijn vriendschap met de eerder dit jaar door zelfmoord om het leven gekomen miljardair. In Amerika wordt de hertog van York in vijf dagvaardingen genoemd, meldt het onderzoeksprogramma Panorama van de BBC. Of Andrew daaraan gehoor zal geven, is niet duidelijk.