David (42) doodgestoken omdat hij homo was: drie minderjarigen vast vanwege homogeweld

Waarom vriend­schap­pen verwateren na één jaar corona: ‘Wat te veel inspanning kost, overleeft niet’

7 maart Een jaar corona drukt op onze sociale relaties. Contact houden met vrienden voelt lastiger dan ooit, want na een jaar teren op videocalls, appjes en wandelafspraken, slaat de vermoeidheid en verslagenheid toe. Twee psychologen lichten toe waar die sociale vermoeidheid vandaan komt en of we daar na corona nog vanaf komen. ,,We concentreren onze energie nu op de vriendschappen die ons het meeste opleveren.”