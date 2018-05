David Goodall mag morgen sterven

Morgen is zijn leven volbracht. Dan laat David Goodall (104) er een einde aan maken. Omdat dat in eigen land niet mag, laat de oudste wetenschapper van Australië zich een fatale injectie geven in Zwitserland.

Goodall is niet ziek maar hij wil niet langer doorgaan omdat hij vindt dat zijn levenskwaliteit is afgetakeld. Zijn zaak boeit de halve wereld. Heel Australië volgt in ieder geval de laatste dagen van de bekende botanicus. In zijn eigen land is het verboden om iemand te helpen sterven. Vorig jaar werd in de Australische deelstaat Victoria een wet aangenomen die het onder omstandigheden wel mogelijk maakt. Maar de wet wordt pas in de zomer 2019 van kracht en geldt alleen voor mensen die terminaal ziek zijn. Dat laatste is niet het geval bij Goodall. Hij reisde daarom tegen de zin van de Australische autoriteiten naar Zwitserland. Morgen wordt hem een overdosis van een verdovend middel toegediend.

Quote Ik vind het jammer dat ik zo oud ben geworden David Goodall tegen omroep ABC

Goodall zag alle dingen die hem lol brachten in het leven wegvallen. Tennissen kan hij al 14 jaar niet meer. Doordat hij nauwelijks nog ziet kan hij niet meer autorijden of lezen, zijn andere hobby’s. Zo goed als al zijn vrienden zijn al dood. ,,Ik ben niet meer gelukkig. Dat is niet triest. Wat wel triest is, is dat iemand verhinderd wordt om te sterven. Ik vind dat elke rationele volwassene de mogelijkheid moet hebben om toegang te krijgen tot middelen die hem een vredevolle en betrouwbare dood gunnen. Ik vind het jammer dat ik zo oud ben geworden. Ik wil sterven'', zei hij erover tegen de Australische omroep ABC.

Drie keer zelfmoordpoging

Goodall is tegen het vrij verstrekken van levensbeëindigende middelen maar vindt wel dat artsen mensen aan hun einde moeten kunnen helpen als er geen kwaliteit van leven meer is. ,,Het middel moet niet vrij verkrijgbaar zijn, artsen moeten wel de vrijheid hebben het voor te schrijven'', zei hij. Drie keer probeerde de wetenschapper 'op een klunzige manier' zelfmoord te plegen. Na de derde keer besloot hij professionele hulp te vragen. Zijn zoektocht en de weigering van de Australische autoriteiten heeft het debat over stervenshulp op scherp gezet. Sympathisanten van de wetenschapper noemen het diep triest dat een oude man naar de andere kan van de wereld moet worden gesleept om de hulp te krijgen waar hij naar smacht. Zwitserland ontvangt jaarlijks overigens honderden mensen die in speciale klinieken hun leven kunnen beëindigen.

Volledig scherm Goodall geeft zijn laatste interviews aan de media. © Getty Images

David Goodall werd geboren op 4 april 1914. Hij is een gerespecteerde hoogleraar, met hoge academische posities in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. In 1979 ging hij officieel met pensioen, maar van ophouden wilde hij niet weten. Tot 2014 bleef hij eigen wetenschappelijk werk publiceren. Hij stelde ook de 30 volumereeksen van ‘Ecosystems of the World’, met werk van meer dan 500 auteurs, zelf samen. En hij bleef reizen. Reizen om te leren. In 2016 werd hij ‘Member of the Order of Australia’ dankzij zijn wetenschappelijke werk.

Philip Nitschke, stichter van pro-euthanasieorganisatie Exit International, kent Goodall al jaren. ,,Hij is al 20 jaar lid van onze organisatie. Hij is nu opgelucht'', vertelt hij. ,,Hij ziet het licht aan het einde van de tunnel.'' David is ook blij dat hij de discussie rond levensbeëindiging weer op gang heeft gebracht. ,,Als iemand zelf wil stoppen met leven, dan is dat zo en heeft niemand daar wat over te zeggen'', besluit Nitschke.