De Belgische regering is zojuist wel/niet gevallen

In het kort de kwestie: premier Charles Michel had begin september voor het oog van de wereld beloofd dat België het zogenaamde verdrag van Marrakesh zou ondertekenen; lange tijd bleef het stil; tot twee weken geleden, toen de N-VA (een van de vier regeringspartijen) liet weten het verdrag niet te kunnen goedkeuren. Michel was woedend: afspraak is afspraak. En bovendien: de N-VA was de afgelopen twee jaar bij alle onderhandelingen betrokken en had op geen enkel moment bezwaar gemaakt. ‘Dat maakt niet uit’, zei de N-VA, ‘we zijn nu tegen. U mag niet naar Marrakesh’. De partij gelooft niet dat het verdrag (dat uitgangspunten bevat over de aanpak van migratie) juridisch niet bindend is, en vreest een aanzuigende werking. Een kabinetscrisis was geboren.



Omdat er de afgelopen weken wel veel gesproken en gedebatteerd werd, maar de standpunten niet veranderden, werd er met spanning uitgekeken naar het moment waarop Michel in het vliegtuig naar Marrakesh zou stappen. Zou hij gaan ondertekenen? Zou hij alleen iets zeggen over de discussie in zijn land en het besluit uitstellen tot de officiële ratificatie op 19 december in New York? Of zou hij helemaal niet gaan? Michel besloot het parlement om steun te vragen. Een grote meerderheid gaf vrijdag te kennen dat de premier gewoon naar Marrakesh mag om namens België het groene licht te geven.