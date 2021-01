'De clown van Europa' zoals AZ probleemkind Lamkel Zé noemde, maakt het wel heel bont bij Antwerp

Lamkel Zé traint al een tijd mee met de beloften en wil weg bij Antwerp. Hij heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Panathinaikos. Op Instagram flirt hij al een tijdje met de Griekse topclub, waar oud Antwerp-trainer László Bölöni de dienst uitmaakt. Antwerp wil de aanvaller, die tot medio 2022 onder contract staat, alleen niet gratis laten gaan. ,,Het is simpel: ik wil naar Griekenland vertrekken. Ik heb mijn persoonlijk akkoord gegeven. Speel niet met mijn carrière”, aldus een boze Lamkel Zé. Antwerp heeft al een tijd lang last van de ontspoorde aanvaller. Hij vocht al eens met teamgenoot Jelle van Damme op de training, werd al meerdere keren uit de selectie gezet, hield zich niet aan teamafspraken, maakte ruzie met fans, meldde zich ziek omdat er een looptraining op het programma stond en kreeg al drie keer rood bij de huidige nummer vijf van België.

AZ

Ook AZ maakte de fratsen van de aanvaller mee. De spelers noemden Lamkel Zé ‘De clown van Europa’ in het 1-4 gewonnen Europa League-duel in 2019. Lamkel Zé scoorde die wedstrijd, maar werd van het veld gestuurd omdat hij in de hekken van het Koning Boudewijnstadion (eigen stadion werd verbouwd) klom, waarna hij met rood de kleedkamers in werd gestuurd. Bij het verlaten van het veld toonde hij Messi-gewijs zijn shirt aan het stadion. Antwerp ging uiteindelijk na verlengingen keihard onderuit en werd uitgeschakeld in de Europa League.