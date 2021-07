De erfenis van Bouterse hangt als een strop om nieuwe regering Suriname: ‘Door de zure appel bijten’

Oude apparatuur en zelf wc-papier meenemen: verpleeg­kun­di­gen Maaike en Ikram werken op de ic in Suriname

12 juni Ze werkten maandenlang op de ic in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Nu staan ic-verpleegkundigen Maaike Stout (63) en Ikram Cardinaal (49) op de volle ic van een ziekenhuis in Suriname. „Soms moeten patiënten betalen voor hun behandeling en als ze dat niet kunnen, komt het voor dat ze de behandeling niet krijgen.”