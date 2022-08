De FBI deed huiszoeking bij Donald Trump en brak een kluis open. Waarom?

Trump bracht het nieuws zelf naar buiten in een boze verklaring. Zijn strandresort in Florida, Mar-a-Lago, werd ‘belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten’, schreef hij. Ze braken ‘zelfs’ een kluis open, volgens de oud-president. Hij was zelf op het moment van de inval zelf in de Trump Tower in New York.