Dé kerstboom van Kiev brengt alsnog licht met Nederlandse generator

Via een betaalver­zoek op Twitter kunnen nu 25 generato­ren naar Oekraïne: ‘Overweldi­gend’

Leden van kerkgemeenschappen in Gelderland en Flevoland hebben via sociale media in een paar dagen tijd zo'n 15.000 euro opgehaald. Dat geld is gebruikt om onder andere generatoren van te kopen voor Oekraïne. Vrijdag vertrekt de vracht.

15:33