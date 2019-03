De ‘knapste tweeling ter wereld’ is nog maar acht jaar oud

Parijse straat enorme hit op Instagram: ‘Ik kan niet meer in mijn tuin eten’

13:39 Eerst vonden de inwoners van de rue Crémieux in Parijs het nog wel leuk: hun straat is een hit op Instagram. Maar nu Instagrammers van over de hele wereld hun straat komen vereeuwigen, willen ze maatregelen. ,,Onze privacy interesseert ze niet. Het gaat ze alleen maar om hun likes.’’