De Kop van Jut van Duisburg houdt vol: Ik deed niets fout tijdens Loveparade

Sauerland was burgemeester in de jaren dat het technofeest naar Duisburg werd gehaald en was - in welke mate blijft de grote vraag - betrokken bij de voorbereidingen. De Loveparade draaide op 24 juli 2010 uit op een ongekende catastrofe: het feestterrein was totaal niet berekend op de honderdduizenden feestvierders. In een tunnel bij de enige in- en uitgang ging het hopeloos mis. 21 mensen, onder wie een 22-jarige Nederlander, kwamen om. Vele honderden raakten gewond.



De CDU-burgemeester groeide al snel uit tot Kop van Jut, vooral omdat hij van begin af aan alle persoonlijke schuld aan het drama van de hand wees. Sauerland weigerde op te stappen. Uiteindelijk werd de nu 62-jarige politicus na een volksraadpleging door zijn woedende stadsgenoten afgezet.