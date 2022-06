De laatste brug bij Severodonetsk: moeten we blijven of gaan?

Kiev voor het eerst in drie weken weer onder vuur: flat geraakt door kruisraket­ten

In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zondagochtend vroeg zeker vier explosies gehoord. Volgens berichten op sociale media zijn verschillende kruisraketten op de stad neergekomen. Burgemeester Vitali Klitsjko schreef op Telegram dat de wijk Sjevtsjenkivski in het centrum is getroffen. Klik hier voor al ons laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.

9:47