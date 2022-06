De laatste brug naar het gevallen Severodonetsk: moeten we blijven of gaan?

oorlog Oekraïne LIVE | Rusland lost voor het eerst in eeuw buitenland­se schuld niet af

De Amerikaanse president Joe Biden is van plan deze week aan te kondigen dat Amerika het Noorse geavanceerd raketafweersysteem NASAMS aan Oekraïne gaat leveren, meldt een bron aan persbureau AP. Rusland is voor het eerst sinds 1918 niet in staat een deel van zijn buitenlandse schulden af te lossen, door de steeds strengere westerse economische sancties tegen het land. De Oekraïense regering heeft de leiders van de G7-landen opgeroepen meer zware wapens te leveren en verdere sancties in te stellen tegen Rusland. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

