De militaire elites 'siloviki' plaatsen Poetin voor moeilijk dilemma

Eerste cholerado­den in drie jaar op Haïti

Op Haïti zijn "zeven of acht" mensen overleden aan cholera. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid zondag bekend. Het ministerie had zondag al gemeld dat opnieuw een bevestigd cholerageval was vastgesteld in de hoofdstad Port-au-Prince en dat er ook verdachte gevallen waren opgedoken in de stad Cité Soleil.

3 oktober