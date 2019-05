De miljardairs offshore-industrie: ‘In Moneyland kom je overal mee weg’

Vlaamse Lieselot reed drie jaar geleden vriendin dood, nu weer aanrijding onder invloed

20:42 Een 31-jarige Vlaamse heeft voor de tweede keer in slechts drie jaar tijd onder invloed een zwaar ongeval veroorzaakt. In juni 2016 reed Lieselot M. een goede vriendin dood. Vorig weekend veroorzaakte ze opnieuw een ongeval; het slachtoffer raakte gewond, maar is niet in levensgevaar.