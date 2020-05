De miljoenen tegen corona komen Bill Gates duur te staan: niet iedereen is blij met zijn macht

Al jaren voordat de gemiddelde Amerikaan toiletpapier en eieren begon te hamsteren, lag in de villa van de familie Gates een noodvoorraad. Bill Gates had het er eens met zijn vrouw Melinda over gehad. Wat als er op een dag geen schoon water zou zijn? Of te weinig eten? Waar kunnen we naartoe? Toen de lockdown kwam, waren ze er klaar voor. ,,We hadden ons voorbereid, en wat voedsel in de kelder liggen voor het geval het nodig was’’, vertelde Melinda Gates onlangs aan de BBC.