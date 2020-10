De mooiste boom van het jaar in België overleefde twee wereldoorlogen

poll Et­ten-Leur is trots op haar Boom van het Jaar: ‘Heel veel mensen hebben plezier van de Moeierboom’

15 oktober ETTEN-LEUR - ,,Het is prachtig dat de Moeierboom gewonnen heeft, die zou je in Etten-Leur toch echt niet meer kunnen missen. Mijn vader en moeder hebben hier verkering gekregen in 1939. Met de kermis, bij de boom. En nu woon ik hier, dat is toch prachtig!”