De nacht van Zelenski: ‘Angst is boosheid geworden’

video Zeker 100.000 Oekraïners al gevlucht: meesten naar Polen en Roemenië

Met de trein, bus, auto, boot of desnoods te voet. Tienduizenden Oekraïners trachten hun land te ontvluchten. De meesten proberen in Polen en Roemenië de grens over te komen. Volgens de Verenigde Naties zijn er al zeker 100.000 mensen gevlucht voor het geweld in Oekraïne.

25 februari