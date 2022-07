De oorlog in Oekraïne in beeld: ‘Expositie die er niet had moeten zijn’

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland en Iran versterken samenwer­king rond gas en olie

De Europese Commissie verwacht niet dat Rusland de levering van gas via de pijpleiding Nord Stream 1 zal hervatten. De verbinding tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee ligt op dit moment stil wegens onderhoud, maar bracht voor de geplande stop al 60 procent minder gas naar het Westen. En de Russische president Poetin is aangekomen in Teheran voor een topconferentie met zijn ambtgenoten uit Iran en Turkije. Mis niks van de oorlog in Oekraïne met ons liveblog.

6:24