De oorlog tussen ego's van Comey en Trump is genadeloos

'OPCW-inspec­teurs aangekomen in Douma voor gifgason­der­zoek'

16:05 Onderzoekers van de internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zijn vandaag de voorstad Douma bij Damascus binnengegaan, meldde de Syrische staatstelevisie. Ze moeten proberen vast te stellen of er 7 april een gifgasaanval in deze grotendeels verwoeste stad is geweest.