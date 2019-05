De populisten staan te popelen voor Europese verkiezingen

,,Dit is een historisch moment", zegt Marine Le Pen maar alvast. Op het Domplein in Milaan juichen deze zaterdag duizenden natgeregende mensen de Franse populiste toe. En niet alleen haar. Matteo Salvini is er natuurlijk, de veelbesproken leider van Lega én Italiaans minister van Binnenlandse Zaken. Dit is zijn bijeenkomst, dit is wat hij wil voor Europa, deze kar heeft hij getrokken. Geert Wilders is er, net als Jörg Meuthen van de Alternative für Deut-schland, en nog acht wat minder bekende geestverwanten uit landen als Finland, Bulgarije en Slowakije. Er zijn ook wat mensen niet (de Polen en de Hongaren), maar een kniesoor die er op let vandaag.