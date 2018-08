De ramp die ze vreesden in Genua

De ramp met de brug over het riviertje de Polcevera eiste gisteren minstens 31 levens. Gisteravond werd nog naar andere slachtoffers gezocht. Hoewel de oorzaak nog niet duidelijk is, woedt in Italië al een felle discussie over wat er is gebeurd. Deskundigen waarschuwden al langer voor problemen met de brug, die slecht ontworpen én slecht onderhouden zou zijn.



Nog in 2016 werd in een hoorzitting in de senaat door een deskundige gesteld dat ingrijpen noodzakelijk was. De brug uit de jaren 60 zou niet bestand zijn tegen het zware wegverkeer dat door de havenstad raast.



Vicepremier Salvini wees gisteren al naar de EU, die Italië strakke begrotingsregels oplegde. ,,Als externe obstakels ons ervan weerhouden om onze wegen veilig te houden, dan is de vraag of het nog zin heeft om die regels te volgen'', aldus de eurosceptische Salvini. ,,De veiligheid van de Italianen is belangrijker dan fiscale regels.''