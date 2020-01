De schrik van Weinstein: advocaat en ‘tijger’ Gloria Allred

update Na Wuhan nu tweede Chinese miljoenen­stad geïsoleerd vanwege coronavi­rus

10:48 Ook de Chinese stad Huanggang is door de autoriteiten geïsoleerd vanwege het coronavirus. Chinese media melden dat al het uitgaande verkeer en het openbaar vervoer in de stad van 7 miljoen inwoners met ingang van vandaag vrijwel wordt stilgelegd. In de Chinese stad Wuhan, waar de eerste besmetting met het coronavirus werd vastgesteld, was dit al het geval.