De slopende reis van Moldavië naar Nieuw-Vennep: Vladyslav brengt ouders in veiligheid

Valentina Korenkova knuffelt haar zoon Vladyslav op de stoep voor hun hotel in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Even later drukt ook vader Ievgenii hem stevig tegen zich aan. Eindelijk herenigd. Maar veel tijd om bij te praten is er niet: de drie moeten door. Ze zijn op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne, die weldra ook hun stad Odessa dreigt te bereiken. Bestemming is het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep, waar Vladyslav (34) met zijn vriendin woont. Zijn ouders en schoonmoeder zullen voor onbepaalde tijd bij hen intrekken. Kink in de kabel: de accu van de auto van zijn ouders heeft het in Chisinau begeven.