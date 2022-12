De speeches van Zelenski onder de loep: ‘Hij is vooral goed in mensen erbij betrekken’

Met video Verpleeg­kun­di­ge (23) in VS vriest dood in auto, familie woedend op hulpverle­ning

In de Amerikaanse plaats Buffalo is een 23-jarige verpleegkundige overleden als gevolg van het extreme winterweer. De vrouw kwam in haar auto vast te zitten door een sneeuwstorm en stierf 18 uur later, vermoedelijk aan de gevolgen van onderkoeling. In haar laatste uren stuurde ze een video naar haar moeder en zussen, wat leidde tot een massale zoektocht. ,,Mijn kinderen en ik zijn woedend”, zegt de Amerikaanse Brown Steel tegen Amerikaanse media.

