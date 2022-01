De strengste lockdown van het moment: 13 miljoen Chinezen mogen huis niet uit om eten te kopen

De strengste lockdown vindt op dit moment plaats in de Chinese miljoenenstad Xi’an. Inwoners mogen er zelfs hun huis niet verlaten om eten te kopen. Op 1 januari werden enkele honderden mensen in het holst van de nacht met bussen naar quarantainekampen gebracht. De autoriteiten hopen zo een grote uitbraak te voorkomen in aanloop naar het Chinese Nieuwjaar (1 februari) en de Winterspelen in Peking (van 4 tot 20 februari).

Sinds 9 december werden in Xi’an meer dan 1500 besmettingen met de deltavariant vastgesteld. Dat blijft klein bier vergeleken met onze cijfers: afgelopen etmaal werden 14.623 positieve testen geregistreerd. Dat zijn er fors meer dan precies een week geleden, toen in een etmaal 11.440 nieuwe besmettingen werden ontdekt. Het gemiddelde is daarmee gestegen tot 14.880 per dag.

Volledig scherm Proviand wordt door de overheid gratis aan huis gebracht. © VIA REUTERS

Maar China neemt dus het zekere voor het onzekere. De dertien miljoen inwoners van Xi’an mogen sinds een week enkel nog naar buiten om zich te laten testen. Proviand wordt door de overheid gratis aan huis gebracht door hulpverleners in beschermende pakken. Op sociale media klinken echter noodkreten van inwoners die beweren te weinig of (nog) niets gekregen te hebben.

Volledig scherm De straten in China worden nog steeds gedesinfecteerd. © AFP

Intussen is er ook sprake van gedwongen verhuizen. Inwoners van een bepaalde wijk ten zuiden van Xi’an moesten iets na middernacht bepakt en bezakt klaarstaan. Met bussen werden ze vervolgens naar quarantainekampen gebracht. Het aantal besmettingen was in die buurt naar verluidt te hard uit de hand aan het lopen.

Volledig scherm Inwoners werden in het holst van de nacht met bussen opgepikt. © Weibo

Hoeveel mensen er precies vervoerd werden, is voorlopig niet duidelijk. Een getuige liet op sociale media weten dat hij dertig bussen zag staan, iemand anders sprak van ‘een duizendtal passagiers’. Oudere personen, jonge kinderen, zwangere mensen,... geen enkele bevolkingscategorie werd gespaard. De foto van een bejaarde man die in afwachting van zijn coronatransfer alleen de koude winternacht moest trotseren, ging viraal.

Volledig scherm In Xian mogen inwoners enkel nog naar buiten om zich te laten testen. © AP

Er sijpelden ook foto’s door van de barre omstandigheden in de quarantainekampen zelf. ,,Het is hier koud en we krijgen geen eten”, laat een misnoegde aanwezige weten. ,,Er is hier niets geregeld, op de elementaire basisvoorzieningen na dan. Er zijn hier veel oudere mensen en kinderen, maar zij moeten alles zelf maar uitzoeken. Wat is dit voor quarantaine? We worden simpelweg aan ons lot overgelaten.”

Volledig scherm De leefomstandigheden in de quarantainekampen zijn bijzonder sjofel te noemen. © Weibo

