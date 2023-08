De vierde aanklacht in vijf maanden: gaat strafzaak in Georgia Donald Trump wél schaden?

Nederlan­der al weken vast in Spanje op verdenking van terrorisme: ‘Enige wat ik weet is dat ik niks verkeerds heb gedaan’

Een man uit Tilburg, die in Spanje is gearresteerd op verdenking van terrorisme, hoopt dat hij zo snel mogelijk naar huis mag. ,,Ik ben beroofd van mijn vrijheid, zonder een vlieg kwaad te hebben gedaan, gebaseerd op gebakken lucht”, zegt hij per telefoon. Een islamitische belangenorganisatie steunt hem.