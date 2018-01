De Weerwolf gaat de geschiedenis in als Ruslands grootste seriemoordenaar

De 53-jarige Popkov, die het merendeel van zijn slachtoffers eerst verkrachtte, kon dankzij een ingenieus dubbelleven achttien jaar lang zijn gang gaan. De uit de Syberische stad Angarsk afkomstige politieagent kwam, terwijl zijn collega’s jacht maakten op de seriemoordenaar, nooit echt in beeld als verdachte. Tientallen vrouwen rond Irkoetsk, in de leeftijd van 17 tot 38, werden zo het slachtoffer, schrijft News.com.au . In uniform ging Popkov nachtclubs en restaurants binnen en bood de meestal dronken jonge vrouwen een rit naar huis aan in zijn politiewagen. De rit voerde naar een afgelegen locatie, waar hij de slachtoffers verkrachtte en hen met een bijl, mes of schroevendraaier om het leven bracht. Hun verminkte lichamen liet hij achteloos liggen. Een van zijn slachtoffers werd onthoofd, terwijl de moordenaar bij een ander het hart uitsneed. Het leverde hem de bijnaam ‘De Weerwolf’ op.

Prostituees

Popkov wilde naar eigen zeggen zijn omgeving ontdoen van onzedigheid, meldde persbureau Interfax. De ontrouw van zijn eigen vrouw zou voor hem de aanleiding zijn geweest om aan het moorden te slaan, terwijl misbruik in zijn jeugd maakte dat veel zijn slachtoffers op zijn moeder leken. Heel kieskeurig was hij echter niet bij het uitpikken van zijn slachtoffers. Veel van de vrouwen bleken een normaal leven te leiden. Zo bekende hij dat een van zijn vele slachtoffers een lerares op de muziekschool van zijn dochter was. ,,Ze liet haar echtgenoot en kinderen thuis achter en vierde feest alsof het haar laatste dag op aarde was.’’ Het lichaam van de vrouw werd, samen met dat van een ander slachtoffer, gevonden in een bos. ,,Mijn dochter vroeg me om geld, omdat de school een inzameling voor de begrafenis hield’’, vertelde Popkov ooit. ,,En ik gaf het haar.’’

Goede echtgenoot

,,Ik had een familie’’, zei Popkov tegen The Independent. ,,Ze dachten dat ik een goede echtgenoot en vader was, en ik voldeed aan dat plaatje.’’ In zijn andere leven moordde de Rus er op los. ,,In mijn ene leven was ik een normaal persoon, in het andere pleegde ik moorden die ik, wetende dat het misdadig was, voor iedereen wist te verbergen’’, vertelde hij de Russische krant Pravda.



Een keer wist een van de vrouwen aan Popkov te ontkomen. Svetlana M. vertelde rechercheurs dat een agent haar een lift in zijn dienstauto aanbood, haar meenam naar een bos en haar dwong zich uit te kleden. De moordenaar sloeg haar daarna met haar hoofd tegen een boom. Popkovs eega bezorgde haar man echter een alibi, dat diens collega’s geloofden. M.’s identificatie van Popkov als dader werd genegeerd.