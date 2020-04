De wetenschap doet ertoe, maar niet voor Trump: ‘Hij brengt verwarring’

Wat president Donald Trump van de Verenigde Staten zegt en doet gaat vaak recht in tegen de heersende wetenschap. Zijn idee om ontsmettingsmiddelen te injecteren tegen het coronavirus is daar slechts het laatste voorbeeld van.

Zo waarschuwden astronomen en oogartsen tijdens een zeldzame zonsverduistering in 2017 herhaaldelijk om niet recht in de zon te kijken zonder bescherming. Trump deed het toch. Later zette hij toch maar een bril op.

‘Een hoax’

Al tientallen jaren roepen wetenschappers, gesteund door cijfers, natuurkunde en scheikunde, dat het klimaat verandert. Trump heeft het tot voor kort altijd afgedaan als een ‘hoax’, een grap. Hij beweert ook dat het geluid van windmolens kanker veroorzaakt (wat het niet doet). Verder zegt hij dat het lichaam maar een bepaalde hoeveelheid energie bevat en dat sporten ervoor zorgt dat die verdwijnt (artsen menen juist dat lichaamsbeweging essentieel is voor een goede gezondheid).

Nog een voorbeeld: toen Trump wilde uitleggen waarom hij de staat Alabama had gewaarschuwd voor de orkaan Dorian, gebruikte hij een officiële weerkaart waarop de risicogebieden met een viltstift waren uitgebreid. Meteorologen van de Alabama National Weather Service werden vervolgens door hun baas op het matje geroepen, omdat ze burgers via Twitter hadden laten weten dat er geen gevaar was.

Volledig scherm President Trump laat zien dat orkaan Dorian wel degelijk Alabama bereikt. De zwarte lijn is later toegevoegd aan de kaart. © REUTERS

‘Sarcastisch’

Afgelopen donderdag opperde Trump het idee om in de strijd tegen het coronavirus ontsmettingsmiddelen te injecteren. Deskundigen zeiden onmiddellijk dat dit gevaarlijk is. Later beweerde de president dat hij alleen maar sarcastisch was, maar het transcript van zijn opmerkingen zegt iets anders. In weerwil van wetenschappelijk advies beweerde hij ook nog dat ultraviolet licht het virus kan voorkomen. Een dag later, toen het dodental in de VS de 50.000 gepasseerd was, waarschuwde de Food and Drug Administration (te vergelijken met het Nederlandse RIVM) voor een malariamedicijn dat Trump herhaaldelijk had aanbevolen: te gevaarlijk.

Een dikke onvoldoende

Als M. Granger Morgan, een beleidsadviseur van zowel Republikeinse als Democratische regeringen, wordt gevraagd welk cijfer hij Trump voor de exacte wetenschappen zou geven, is hij kort maar krachtig: ,,Een dikke onvoldoende.”

Ook Steven Chu, een natuurkundige met een Nobelprijs, maakt korte metten met Trump: ,,Als hij dit soort dingen gaat zeggen (over de injecties), dan is dat gevaarlijk, omdat sommige mensen dat ook echt kunnen gaan doen. Onze president heeft duidelijk veel geloof in zijn eigen opvattingen. Maar wetenschappers blijven hun opvattingen voortdurend onderzoeken. Dat is hoe de wetenschap werkt.”

President Trump lijkt wetenschap, geneeskunde en onderzoek dezelfde waarde toe te kennen als geruchten en anekdotes, zegt de biochemicus Sudip Parikh. Hij is de baas van de Amerikaanse Vereniging ter Bevordering van de Wetenschap. ,,Als je dat met elkaar vermengt, dan breng je het publiek in verwarring. Het is verschrikkelijk voor de communicatie.”

‘Overduidelijk onjuist’

Volgens woordvoerder Judd Deere van het Witte Huis is ‘elke suggestie dat de president geen waarde hecht aan wetenschappelijke data of het belangrijke werk van wetenschappers overduidelijk onjuist’. Hij wijst op ‘data-gestuurde’ beslissingen zoals het beperken van verkeer uit besmette gebieden, het versnellen van vaccin-ontwikkeling en het geven van social distancing-adviezen om de verspreiding van virus te vertragen.

Zowel Republikeinse als Democratische presidenten hebben vaak politiek boven de wetenschap gesteld, en Trump is daar geen uitzondering op. ,,Maar”, zegt Morgan ,,zijn regering spreekt regelmatig wetenschappers en artsen tegen. We horen verklaringen die ingaan tegen de realiteit. En wetenschap gaat over de fysieke realiteit. Wetenschap doet er toe.”

Zowel Morgan als Chu zegt dat de opmerkingen over ultraviolet licht en ontsmettingsmiddelen mensen schade kunnen toebrengen. Ze wijzen op een geval in de staat Arizona, waar een echtpaar Trumps aanbeveling van een malariamedicijn verkeerd interpreteerde. Een van hen is overleden.

Trump heeft zaterdag tijdens een briefing van het Witte Huis een reeks gewaagde beweringen gedaan, onder meer door te zeggen dat de federale regering nu “ongeveer 60.000, misschien 65.000" doden in de Verenigde Staten verwacht als gevolg van het coronavirus.

Gebrek aan respect

Volgens Gretchen Goldman van de Unie van Bezorgde Wetenschappers hebben Trump en zijn regering de wetenschap ‘genegeerd, gecensureerd en gemanipuleerd’. ,,Het gaat totaal anders dan bij voorgaande regeringen. Nu zien we vooral een gebrek aan interesse en respect voor de wetenschap.”

Quote We zien vooral een gebrek aan interesse en respect voor de wetenschap Gretchen Goldman, Unie van Bezorgde Wetenschappers

Haar unie heeft 130 ‘aanvallen op de wetenschap’ verzameld. In een onderzoek dat deze week werd gepubliceerd zegt de helft van de 3700 ondervraagde wetenschappers dat politieke belangen hun werk in de weg staan. 1 op de 5 meldt politieke bemoeienis of censuur. Het onderzoek stamt uit 2018, dus vóór de corona-uitbraak.

Een zootje