Deel van enorme rotsmassa stort naar beneden, mist Zwitsers bergdorp op een haar na: ‘Veel geluk gehad’

Over mogelijke schade in het dorp kan voorlopig nog geen informatie worden gegeven, zegt Gartmann. Schade door ‘kleinere splinters’ van vallende rotsblokken kan nog niet worden uitgesloten. Deze kunnen honderden meters verderop terugkomen. In de loop van de dag vliegen de geologen en natuurkundigen met een helikopter over het gebied om de omvang en het eventuele verdere gevaar voor het dorp nauwkeurig te bepalen. Volgens Gartmann laten de eerste foto’s echter zien dat een groot deel van de massa naar beneden is gegleden en een enorme groef in de helling heeft gemaakt. ,,Maar ik betwijfel of de hele rotsmassa al is weggegleden.”