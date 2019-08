Deel van naar Spanje verhuisde konikpaarden sterk vermagerd door parasiet

,,Er moet nog steeds worden bijgevoerd’’, aldus Van Straaten vorige week. En dat gaat binnenkort een probleem worden, want volgens de actievoerster is er amper voedsel voor de dieren in het droge bosgebied. ,,De mensen van het park doen er alles aan wat ze kunnen. Er is alleen meer hooi nodig.’’



Dat bevestigt parkeigenaar Eduardo Cerdá. ,,De groep Konikpaarden is flink gegroeid doordat er 12 veulens zijn geboren. Maar van de ruim 40 dieren zijn er 28 mager en niet gezond. De anderen zijn wel in orde.



Cerdá zegt verder dat de konikpaarden volop bijgevoerd worden. Het is nog onzeker of er voldoende voedsel gaat groeien in het natuurgebied, dat te kampen heeft gehad met veel droogte. ,,Als dat niet gaat groeien, wordt het voor ons moeilijk om voldoende extra hooi in te kopen. Daar hebben wij de middelen niet voor.’’