Deel van op Sardinië gestrande toeristen onderweg naar Nederland

Vrijdag testten twintig mensen negatief op het coronavirus en vijftien mensen bleken positief. Zaterdag moesten uiteindelijk vijf mensen alsnog in Italië blijven en nog een week in quarantaine. Zij raakten later besmet dan de mensen die naar huis zijn gegaan en moeten dus langer blijven.

Rondreis Sardinië eindigt in verplichte quarantaine: groep Nederlanders al twee weken in hotel

De toeristen namen deel aan een busreis naar de eilanden Sardinië en Corsica. Nadat ze besmet waren geraakt met het coronavirus plaatsten de lokale autoriteiten ze in quarantaine in een hotel in de stad Oristano. De reis begon op 18 oktober en had twaalf dagen moeten duren. In eerste instantie bestond de groep uit 44 mensen, maar een deel mocht al naar huis omdat ze negatief waren getest.