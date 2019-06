Deelnemer Alpe d’Huzes stort 40 meter in ravijn

Arjen valt zo’n veertig meter naar beneden, een zijwaartse val. Hij vliegt een keer over de kop en landt op zijn rug. ,,Ik heb meteen mijn vriendin gebeld, die schrok zich natuurlijk helemaal rot. Ze is meteen die kant opgekomen.” De auto die hij inhaalde belde een ambulance, maar die kon niet naar hem toekomen. ,,Ik lag op een enorm steil stuk, vol rotsen. Het was er spekglad. Ze zijn met een touw naar me toe geklommen en uiteindelijk moest ik op een wiebelige brancard omlaag worden getakeld.”



Na onderzoeken in het ziekenhuis blijkt dat zijn kruisband waarschijnlijk weer gescheurd is. Een blessure waarvan hij net hersteld was. ,,Enorm balen, maar het had zo anders kunnen aflopen. Ik heb echt mazzel gehad… Veertig meter vallen… de rugzak die ik droeg is waarschijnlijk mijn redding geweest. Heeft meerdere malen mijn val gebroken.”



Arjen mag, als troost, vandaag op krukken over de finish. ,,Het is zo zuur om niet mee te kunnen doen… maar ik probeer telkens maar te denken aan hoeveel geluk ik heb gehad.” Hij zamelde al 2700 euro in, die hoe dan ook nog naar Alpe d’ HuZes gaan.