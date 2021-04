Deelnemers ‘bosgevechten’ voor de rechter: ‘Deze mensen gaan graag met elkaar op de vuist’

Tilburgse hooligans zeggen tegen rechter niks over bosgevech­ten in België, advocaten vragen vrijspraak

21 april ANTWERPEN/TILBURG - Tien Willem II-hooligans die deelnamen aan illegale bosgevechten in België, hadden woensdag zelf niks te zeggen in de rechtbank in Antwerpen. Hun advocaten vroegen vrijspraak voor de vechtersbazen, die vorige week al celstraffen tussen de 12 en 24 maanden tegen zich hoorden eisen.