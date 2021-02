Deense duikboot-moordenaar Peter Madsen krijgt extra straf wegens ontsnapping

Hacker probeert watervoor­raad van Amerikaan­se stad te vergifti­gen

7:49 Een hacker is erin geslaagd in te breken in de software van de waterzuiveringsinstallatie van Oldsmar, een stadje in de Amerikaanse staat Florida, om een ‘gevaarlijke’ hoeveelheid chemicaliën aan het water toe te voegen. Dat heeft de sheriff van Pinellas County, waar Oldsmar gelegen is, bekendgemaakt. Door een oplettende medewerker viel de schade uiteindelijk mee.