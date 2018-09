Deense politie beboet Turkse toeriste voor dragen van sluier

Een Turkse toeriste in Denemarken is wegens het dragen van gezichtsbedekkende kleding op de bon geslingerd. De vrouw wilde haar visum verlengen en stapte, zich niet bewust van het sinds deze maand geldende boerkaverbod, gesluierd een politiebureau binnen.

De Deense politie gaf de Turkse een boete van 1000 kronen, zo'n 135 euro. ,,De 48-jarige toeriste was niet op de hoogte van het nieuwe verbod op het dragen van dergelijke kleding in het openbaar'', zegt de politie in Aarhus.



Het zogenoemde boerkaverbod verbiedt het mensen gezichtsbedekkende kleding te dragen, waaronder de boerka en de nikab. Die kledingstukken worden in Denemarken nauwelijks gedragen.



De politie zegt dat de vrouw de boete betaalde, het betreffende kledingstuk afdeed en vertrok.

Toen de wet dit jaar werd aangenomen in Denemarken was er veel verzet. Human Rights Watch bestempelde de maatregel als 'discriminerend' voor moslims en stelde dat het 'de volgende stap in een schadelijke trend' was. Overigens gaat de wet ook op voor het dragen van sjaals, helmen en maskers, met uitzondering tijdens carnaval.

Wie op straat gezien wordt met een bedekt gezicht krijgt daarvoor een eerste boete van 135 euro. Na betaling van de boete, mag de overtreder naar huis. De bedekking hoeft niet ter plaatste te worden verwijderd.



Voor wie de gezichtsbedekking blijft dragen, loopt de boete op tot een maximum van 1350 euro bij de vierde overtreding. Andere landen binnen Europa gingen de Denen voor. Frankrijk was in 2011 het eerste land, gevolgd door België en Oostenrijk, dat een algeheel verbod afkondigde.

Boerkaverbod in Europa