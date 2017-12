Defence for Children: vrees voor misbruik vluchtelingenkind

Dat stelt Defence for Children in een rapport dat vandaag verschijnt. ,,De stad Athene is niet voorbereid op de komst van duizenden extra vluchtelingen. We moeten voorkomen dat de kinderen vanuit de tentenkampen op de eilanden straks in de parken in Athene belanden”, zegt Martine Goeman van de organisatie.



Defence for Children deed onderzoek in de Griekse hoofdstad en stelt dat je er ‘niet de verschrikkelijke situaties tegenkomt als in de kampen op de Griekse eilanden’, maar dat er voor vluchtelingenkinderen ook in Athene ‘een gebrek is aan alles’. ,,Ze krijgen vaak geen onderwijs, geen psychische ondersteuning voor hun trauma’s en geen juridische ondersteuning. Sommige kinderen zien zich genoodzaakt zelfs seksuele handelingen te verrichten voor zo weinig als vijf euro, zodat ze in ieder geval een avond eten en een warme slaapplaats kunnen bemachtigen”, meldt het rapport.