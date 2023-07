Demonstranten bestormen Zweedse ambassade in Bagdad en stichten brand

Amerikaan­se militair stapt Noord-Ko­rea binnen: ‘Toen hij niet terugkwam, realiseer­de ik mij dat het serieus was’

Een Amerikaanse militair is dinsdag tijdens een tour langs de Zuid- en Noord-Koreaanse grens ongeoorloofd Noord-Korea binnengelopen en daar opgepakt. De Amerikaanse president Joe Biden maakt zich zorgen over de man. Het zwaarbeveiligde gebied is ook een toeristische trekpleister.