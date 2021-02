Demonstranten Myanmar ondanks geweld opnieuw de straat op

VIDEO Wereldwijd meer vaccina­ties dan besmettin­gen, toch roept WHO op tot meer actie

6 februari Het is een mijlpaal waar nog van alles op af te dingen is, maar toch: wereldwijd is het aantal coronavaccinaties volgens de officiële statistieken het aantal besmettingen met het virus gepasseerd. Desondanks waarschuwt wereldgezondheidsorganisatie WHO dat farmaceuten en regeringen nog veel meer inspanning moeten leveren om ook arme landen van vaccins te kunnen voorzien.