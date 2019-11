Demonstratie in Hongkong wordt grimmiger: Agenten schieten demonstranten neer

Heel Italië leeft mee met gedumpt 'vissen­kind', tientallen adoptiefa­mi­lies melden zich

10 november In Italië is afgelopen week een heuse solidariteitsgolf op gang gekomen voor de vier maanden oude baby Giovannino die door zijn ouders in het ziekenhuis in de steek is gelaten. Dat deden de ouders nadat ze erachter waren gekomen dat het jongetje aan een zeer zeldzame en ongeneeslijke huidziekte lijdt. Inmiddels hebben tientallen families zich voor adoptie gemeld en is er voor ruim één miljoen euro aan donaties binnengekomen.