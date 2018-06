Denemarken bouwt megamuur uit angst voor varkenspest

Het hek tussen Denemarken en Duitsland moet wel zeventig kilometer lang worden en anderhalve meter hoog. In totaal zal het project zo’n tien miljoen euro gaan kosten. Er wordt nog wat onderzoek gedaan maar de bedoeling is dat het project in het najaar van start gaat.

Niet alleen in Denemarken worden er steeds meer wilde zwijnen gesignaleerd. Ook in Nederland is het aantal wilde zwijnen de afgelopen jaren flink gestegen.

Nulstandbeleid

Adriaan Guldemond, natuur- en landschapsbeheerexpert: ,,Officieel is er in Nederland een nulstandbeleid actief, waarbij de dieren worden afgeschoten wanneer ze buiten aangewezen gebieden komen, maar in de praktijk kijkt iedere regio apart naar hoe ze het beste met de dieren kunnen omgaan. In Noord-Brabant zijn er bijvoorbeeld veel problemen met de dieren en zoeken ze manieren waarop ze de schade kunnen verminderen.''

Om het idee van een muur moet Guldemond vooral lachen: ,,De wilde zwijnen die wij in Nederland zien, zijn hier gewoon door voortplanting. Varkens planten zich echt gigantisch snel voort. Veel zwijnen kunnen voor problemen zorgen. Naast de landbouwschade, kunnen ook particulieren last krijgen door bijvoorbeeld het omwoelen van tuintjes, en dan heb je uiteraard nog de verkeersrisico's."

Klein risico op besmetting

Net als in Denemarken is ook in Nederland de angst voor de Afrikaanse Varkenspest aanwezig. De laatste uitbraak in Nederland was in 1986. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zei enige tijd geleden al dat deze angst nergens voor nodig is, en dat het risico op besmetting erg klein is in Nederland. Voorlopig hoeven we waarschijnlijk dus nog geen muur te verwachten bij de Duitse grens.